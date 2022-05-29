Чемпион мира и легенда «Оттавы» Джейсон Спецца объявил о завершении игровой карьеры
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца объявил о завершении игровой карьеры, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что 38-летний канадец займёт пост особого помощника генерального менеджера «кленовых листьев» Кайла Дубаса.
Спецца является чемпионом мира (2015) и дважды серебряным призёром чемпионатов мира (2008, 2009). Канадский нападающий в сезоне-2005/2006 установил рекорд «Оттавы Сенаторз» по количеству результативных передач (71). Всего за карьеру в НХЛ Спецца принял участие в 1248 матчах, в которых забросил 363 шайбы и отдал 632 голевых паса, суммарно набрав 995 очков при общем показателе полезности «+5». Он был последним действующим игроком с драфта 2001 года.
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