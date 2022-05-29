Пастрняк — о хет-трике в ворота США: мама на стадионе помогла мне стать счастливым
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Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк прокомментировал бронзовую медаль чемпионата мира по хоккею — 2022, выигранную в матче с США. Чехи проигрывали 1:3, но смогли отыграться — 8:4. Пастрняк оформил хет-трик, забросив все свои шайбы в третьем периоде.
«Во втором периоде я думал, что буду больше бросать, я не был доволен своей игрой. Можно сказать, что моя мама на стадионе помогла мне стать счастливым. Иногда достаточно одного броска, а потом всё идёт само собой.
В последний раз я видел многих парней в 18 лет и теперь горжусь их прогрессом. Возможно, медаль поможет чешскому хоккею, и мы на следующих чемпионатах мира регулярно будем играть в полуфиналах. Мы уже с нетерпением ждём возвращения домой», — приводит слова Пастрняка iSport.cz.
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