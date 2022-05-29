«Кубок наш!» ХК «Спартак» поздравил футбольных одноклубников с завоеванием Кубка России

ХК «Спартак» в официальном телеграм-канале поздравил футбольных одноклубников с завоеванием Кубка России. В финале красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва поздравляет футбольных собратьев и всех болельщиков «народной команды» с победой в финале Кубка России! Это просто незабываемо! Спасибо за подаренные эмоции, кубок наш! Так держать, «Спартак»!» — говорится в сообщении.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
- 29 мая 2022
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