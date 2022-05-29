Сборная Финляндии реализовала два большинства подряд и вышла вперёд в финале ЧМ с Канадой

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором встречаются сборные Канады и Финляндии. К середине третьего периода выигрывают финны со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45-й минуте при счёте 1:0 в пользу канадцев финны забили в формате «пять на три». Хозяева выиграли вбрасывание, бросок Миро Хейсканена получился мимо цели, но шайба от лицевого борта выскочила прямо на клюшку Микаэля Гранлунда, который добил в ближний открытый угол ворот — 1:1. В этом моменте основной голкипер канадцев Крис Дриджер получил травму и был заменён на Мэтта Томкинса.
Гол Гранлунда можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Через полторы минуты финский нападающий оформил дубль, реализовав большинство «пять на четыре».
Видео второй шайбы Гранлунда также можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).
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