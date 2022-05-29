Видео «золотого» гола экс-игрока «Салавата» Маннинена в овертайме ЧМ-2022 в ворота Канады
Поделиться
Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен стал автором «золотого» гола в финале чемпионата мира по хоккею — 2022 в ворота Канады.
На седьмой минуте овертайма Микаэль Гранлунд выполнил поперечный перевод на правый круг вбрасывания, откуда Маннинен нанёс прицельный бросок в ближний угол ворот — 4:3.
Видео «золотого» гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
23:44
-
23:44
-
23:37
-
23:34
-
23:23
-
23:23
-
23:18
-
23:07
-
22:47
-
22:41
-
22:26
-
22:18
-
21:50
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:47
-
20:31
-
20:05
-
19:54
-
19:39
-
19:21
-
19:02
-
18:48
-
18:25
-
18:05
-
17:52
-
17:45
-
17:21
-
17:00
-
16:35
-
16:11
-
15:59
-
15:42
-
15:04
Партнерский контент