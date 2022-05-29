Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео «золотого» гола экс-игрока «Салавата» Маннинена в овертайме ЧМ-2022 в ворота Канады

Видео «золотого» гола экс-игрока «Салавата» Маннинена в овертайме ЧМ-2022 в ворота Канады
Комментарии

Бывший нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен стал автором «золотого» гола в финале чемпионата мира по хоккею — 2022 в ворота Канады.

На седьмой минуте овертайма Микаэль Гранлунд выполнил поперечный перевод на правый круг вбрасывания, откуда Маннинен нанёс прицельный бросок в ближний угол ворот — 4:3.

Видео «золотого» гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В эти минуты в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.

Новость по теме
Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею — 2022, в овертайме одержав победу над Канадой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022