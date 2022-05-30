Ю. Ялонен: невероятно. Три месяца и две золотые медали

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу своей команды на домашнем чемпионате мира по хоккею. Финны завоевали золотые медали второй раз за год. В феврале они стали олимпийскими чемпионами.



«Это невероятно. Ты даже не можешь понять, что произошло. Может быть, летом мы сможем осознать, что произошло на самом деле. Но три месяца и две золотые медали – это невероятно!» – сказал Ялонен после матча.

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0).

Напомним, в четвертьфинале Канада героически спаслась в матче со Швецией, отыгравшись с 0:3 за третий период (4:3, ОТ), а в полуфинале переиграла Чехию (6:1). Финляндия отыгралась с 0:2 в 1/4 финала со Словакией и победила США в матче за выход в финал (4:3).