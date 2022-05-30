Игорь Кравчук отреагировал на критику Панарина в Нью-Йорке

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук ответил на вопрос о критике российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в Нью-Йорке.
«Все мы знаем потенциал Панарина, он огромный. Пока в плей-офф реализовать его не удаётся, складывается впечатление, что лидер «Рейнджерс» не держит темпа.
Причины? Об этом знают только люди внутри клуба и команды. Один из вариантов – травма. Другой – усталость после тяжёлого чемпионата. Не хотелось бы гадать. Будем надеяться, что в седьмой игре Панарин сбросит этот груз и выстрелит, тогда всю критику сразу забудут.
Кстати, бросается в глаза, что «Рейнджерс» удаётся компенсировать проблемы своего лидера глубиной состава. У ньюйоркцев начали забивать все звенья, к чему соперник оказался не совсем готов.
Кто из потенциальных победителей серии удобнее по стилю «Тампе»? Нужно учесть, что и для «Каролины», и для «Рейнджерс» это будет вторая подряд семиматчевая серия. Кто бы в ней ни победил, явным фаворитом Востока в финале станет «Тампа» Василевского и Кучерова», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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