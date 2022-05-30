Тимонен: Ялонен — один из лучших хоккейных тренеров в мире

Бывший защитник сборной Финляндии и клубов НХЛ Киммо Тимонен поделился мнением о работе Юкки Ялонена на посту главного тренера финской сборной.
«Юкка Ялонен – один из лучших хоккейных тренеров в мире. Он пользуется уважением среди игроков. С точки зрения игроков, уважение всегда нужно заслужить, иначе это не сработает. И не только каким способом вы его приобретёте, но и с каким успехом. У Ялонена есть это умение», – цитирует Тимонена Iltalehti.
В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Финляндии. Встреча закончилась победой финской команды в овертайме со счётом 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0). Таким образом, сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира.
Тремя месяцами ранее финны под руководством Ялонена завоевали золотые медали олимпийских игр.
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