Гендиректор «Амура»: губернатор озвучил цель — завоевать Кубок Гагарина к 2026 году

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о встрече с губернатором Хабаровского края и председателем попечительского совета ХК «Амур» Михаилом Дегтярёвым.
«Приветствую всех!
Сегодня принял участие во встрече губернатора Хабаровского края, председателя попечительского совета ХК «Амур» Михаила Владимировича Дегтярёва с руководителями профессиональных спортивных клубов края.
Доложил о спортивных и финансовых итогах прошлого сезона и подготовке к новому. Отдельно отметил тот факт, что благодаря Михаилу Владимировичу нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и оптимизировать расходную часть бюджета.
Коснулись темы комплектования команды и тренерского штаба, обсудили важность привлечения собственных воспитанников в состав.
Губернатор озвучил нашу промежуточную задачу на следующий сезон – выход в плей-офф, при сохранении стратегической цели завоевать Кубок Гагарина в 2026 году.
От себя скажу, что при такой поддержке со стороны краевого Правительства и лично Михаила Владимировича для нас нет ничего невозможного. Каждый сотрудник клуба понимает важность поставленной задачи и сделает всё для её достижения», – написал Крамарь в своём телеграм-канале.
- 30 мая 2022
-
11:45
-
11:33
-
11:18
-
10:57
-
10:50
-
10:40
-
10:21
-
09:40
-
09:10
-
08:46
-
08:31
-
08:17
-
04:47
-
01:32
-
01:16
-
00:57
-
00:47
-
00:43
-
00:37
-
00:29
-
00:04
- 29 мая 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:44
-
23:37
-
23:34
-
23:23
-
23:23
-
23:18
-
23:07
-
22:47
-
22:41
-
22:26
-
22:18
-
21:50