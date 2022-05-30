Гендиректор «Амура»: губернатор озвучил цель — завоевать Кубок Гагарина к 2026 году

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о встрече с губернатором Хабаровского края и председателем попечительского совета ХК «Амур» Михаилом Дегтярёвым.



«Приветствую всех!



Сегодня принял участие во встрече губернатора Хабаровского края, председателя попечительского совета ХК «Амур» Михаила Владимировича Дегтярёва с руководителями профессиональных спортивных клубов края.



Доложил о спортивных и финансовых итогах прошлого сезона и подготовке к новому. Отдельно отметил тот факт, что благодаря Михаилу Владимировичу нам удалось стабилизировать финансовую ситуацию в клубе и оптимизировать расходную часть бюджета.



Коснулись темы комплектования команды и тренерского штаба, обсудили важность привлечения собственных воспитанников в состав.



Губернатор озвучил нашу промежуточную задачу на следующий сезон – выход в плей-офф, при сохранении стратегической цели завоевать Кубок Гагарина в 2026 году.



От себя скажу, что при такой поддержке со стороны краевого Правительства и лично Михаила Владимировича для нас нет ничего невозможного. Каждый сотрудник клуба понимает важность поставленной задачи и сделает всё для её достижения», – написал Крамарь в своём телеграм-канале.

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