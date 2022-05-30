Тардиф — об отстранении России: все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал об ожидании возвращения России в состав участников турниров под эгидой ИИХФ.

«Мы сохраняем контакты, чтобы как можно быстрее были готовы к перезагрузке и возобновлению полноценного сотрудничества. У нас хорошие отношения с Владиславом Третьяком — мы разговаривали с ним недавно, я поздравил его с переизбранием. Он ждёт возвращения России и Беларуси в хоккейную семью, как и я, потому что соревнования без этих двух стран уже не те. Все знают, что однажды хоккейная семья воссоединится, надеюсь, это произойдёт как можно быстрее. Но сейчас ситуация не зависит только от нас, однако мы готовимся. Все будут суперсчастливы, когда всё вернётся на свои места. Надеюсь, это произойдёт скоро», — цитирует Тардифа ТАСС.