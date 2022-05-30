Вайсфельд: для финнов победа на ЧМ была очень важна. Важнее, чем для других сборных

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о победе сборной Финляндии на домашнем чемпионате мира.



«Думаю, что финны многое поставили на тот турнир. Выиграть в один год Олимпиаду и чемпионат мира всегда приятно. Тем более дома сборная Финляндии даже медалей раньше не брала.



Для финнов эта победа была очень важна. Наверное, важнее, чем для других сборных. Она добыта без сборной России? Это даже нечего обсуждать. Правильно сказал Константин Курашёв. Вы чемпионат мира по футболу без бразильцев можете себе представить? Или синхронное плавание без наших синхронисток? Отстранение сборной России от чемпионата мира никак не связано с хоккеем, поэтому тут нечего комментировать», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.