Минское «Динамо» подписало новый контракт с форвардом Буйницким

Минское «Динамо» сообщило о заключении нового соглашения с нападающим Дмитрием Буйницким.



Отмечается, что контракт с форвардом заключён сроком на один год.



Для 25-летнего форварда предстоящий сезон станет уже седьмым в составе «зубров». В сезоне Континентальной хоккейной лиги — 2021/2022 Буйницкий сыграл в 30 матчах регулярного чемпионата и набрал 5 (4+1) очков при показателе полезности «-1». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 форвард провёл три игры, не отметившись результативными действиями при полезности «-2».



Всего в КХЛ на его счету 160 матчей и 28 (18+10) результативных баллов.



Напомним, минчане заняли восьмое место по итогам регулярки КХЛ-2021/2022 на Западе, а в первом раунде плей-офф уступили в серии СКА (0-4).