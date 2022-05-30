«Авангард» стал призёром в 11 номинациях в области спортивного маркетинга

«Авангард» стал призёром в 11 номинациях на ежегодной профессиональной премии за достижения в области спортивного маркетинга MarSpoAwards 2022.
Омский клуб стал победителем в пяти номинациях, в шести завоевал серебро.
1-е место:
Лучшая работа в социальных сетях;
Лучшая организация открытия-закрытия сезона — «Прожарка «Авангарда»;
Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организации — Dubai Ice Show;
Лучшая программа по работе с болельщиками (включая программы лояльности) — программа лояльности AvanCard;
Лучший специальный проект — документальный фильм «Омск, это для тебя!»
2-е место:
Лучшая работа клубного телевидения — «Авангард ТВ»;
Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события — промо плей-офф «Старики»;
Лучший магазин/сеть фирменной атрибутики спортивного клуба/организации/события — shop.hawk.ru;
Лучшая рекламная кампания спортивного клуба/события/организации — Dubai Ice Show;
Лучший маркетинг спортивного события. Игровые виды спорта — матч звёзд «Авангарда» на Красной площади;
Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Игровые виды спорта — программа развития массового хоккея + урок хоккея в школе.
- 30 мая 2022
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