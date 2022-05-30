«Авангард» стал призёром в 11 номинациях в области спортивного маркетинга

«Авангард» стал призёром в 11 номинациях на ежегодной профессиональной премии за достижения в области спортивного маркетинга MarSpoAwards 2022.



Омский клуб стал победителем в пяти номинациях, в шести завоевал серебро.



1-е место:



Лучшая работа в социальных сетях;

Лучшая организация открытия-закрытия сезона — «Прожарка «Авангарда»;

Лучший PR-проект спортивного клуба/события/организации — Dubai Ice Show;

Лучшая программа по работе с болельщиками (включая программы лояльности) — программа лояльности AvanCard;

Лучший специальный проект — документальный фильм «Омск, это для тебя!»



2-е место:



Лучшая работа клубного телевидения — «Авангард ТВ»;

Лучший проморолик спортивного клуба, лиги, федерации, события — промо плей-офф «Старики»;

Лучший магазин/сеть фирменной атрибутики спортивного клуба/организации/события — shop.hawk.ru;

Лучшая рекламная кампания спортивного клуба/события/организации — Dubai Ice Show;

Лучший маркетинг спортивного события. Игровые виды спорта — матч звёзд «Авангарда» на Красной площади;

Лучший маркетинг проекта в области популяризации спорта и здорового образа жизни. Игровые виды спорта — программа развития массового хоккея + урок хоккея в школе.