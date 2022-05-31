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Видео травмы Раанта, после которой на льду появился Кочетков

Видео травмы Раанта, после которой на льду появился Кочетков
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит решающий, седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 5:1 в пользу гостей. В конце второго периода голкипер «Каролины» Антти Раанта получил травму и ему на замену вышел российский голкипер Пётр Кочетков и пропустил гол меньше чем через минуту после появления на льду.

ВИДЕО ужасного получения травмы Раанта можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В текущем сезоне плей-офф НХЛ Кочетков принял участие в четырёх матчах, в которых пропустил девять голов.

На данный момент счёт в серии 3-3.

Напомним, в первом раунде «Каролина» обыграла «Бостон Брюинз», а «Рейнджерс» одержал победу в противостоянии с «Питтсбург Пингвинз».

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