Главный тренер «Рейнджерс» поделился ожиданиями от предстоящего финала Востока с «Тампой»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал предстоящую финальную серию плей-офф Кубка Стэнли — 2022 в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Очевидно, что это отличная команда, они выиграли два Кубка Стэнли подряд. Джон Купер — отличный тренер, мой хороший друг. Это будет хорошая битва и весёлая серия. Мы хорошо играли с ними в регулярном чемпионате, но это ничего не значит», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.
Напомним, ранее «рейнджеры» обыграли «Питтсбург Пингвинз» (4-3) и «Каролину Харрикейнз» (4-3), а «молнии» — «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3) и «Флориду Пантерз» (4-0).
Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — по 3:00 московскому времени.
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