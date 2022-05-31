Н. Михайлис и Асетов приняли квалификационные предложения «Барыса»

Нападающие сборной Казахстана Никита Михайлис и Алихан Асетов приняли квалификационные предложения «Барыса», сообщает официальный сайт клуба.



Отмечается, что права на игроков закреплены за командой из Нур-Султана.



Михайлис стал лучшим бомбардиром «Барыса» в прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он записал в свой актив 44 (18+26) балла в 47 встречах. В пяти играх плей-офф 26-летний форвард заработал 2 (1+1) балла.



Асетов в минувшем сезоне КХЛ сыграл 37 матчей, за которые набрал 9 (4+5) очков. Этот результат стал для 25-летнего форварда лучшим в карьере в лиге.



В мае Михайлис и Асетов выступили в составе сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. Оба хоккеиста практически всю свою профессиональную карьеру провели в системе «Барыса».