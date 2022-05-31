Журналист The Athletic: хоккейные боги наградили Шестёркина за стабильно великолепную игру
Поделиться
Журналист The Athletic Сара Сивиан прокомментировала выход «Нью-Йорк Рейнджерс» в финал Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Синерубашечники» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз» в серии со счётом 4-3.
«Хоккейные боги наградили Шестёркина за то, что он стабильно демонстрировал великолепный хоккей», – написала Сивиан.
В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин принял участие в 14 встречах, одержав в них восемь побед, отражая в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,68.
В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч серии состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — в 3:00 по московскому времени.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
16:45
-
16:24
-
15:54
-
15:47
-
15:18
-
14:37
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:02
-
12:55
-
12:30
-
12:01
-
11:28
-
10:59
-
10:45
-
10:30
-
09:55
-
09:29
-
09:22
-
08:52
-
08:30
-
08:15
-
07:58
-
07:45
-
07:38
-
07:37
-
07:20
-
07:03
-
07:00
-
06:52
-
06:50
-
06:45
-
06:42
-
06:39
Партнерский контент