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Журналист The Athletic: хоккейные боги наградили Шестёркина за стабильно великолепную игру

Журналист The Athletic: хоккейные боги наградили Шестёркина за стабильно великолепную игру
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Журналист The Athletic Сара Сивиан прокомментировала выход «Нью-Йорк Рейнджерс» в финал Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Синерубашечники» одержали победу над «Каролиной Харрикейнз» в серии со счётом 4-3.

«Хоккейные боги наградили Шестёркина за то, что он стабильно демонстрировал великолепный хоккей», – написала Сивиан.

В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин принял участие в 14 встречах, одержав в них восемь побед, отражая в среднем 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,68.

В финале Восточной конференции «Рейнджерс» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч серии состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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