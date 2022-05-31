Терещенко прокомментировал переход Александра Радулова из «Далласа» в «Ак Барс»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал информацию о возможном переходе российского нападающего клуба НХЛ «Даллас Старз» Александра Радулова в казанский «Ак Барс».

«Сложились так обстоятельства. К этому нужно относиться нормально и правильно. Сложно сказать, шаг ли это назад для его карьеры. Это его решение, и я не собираюсь обсуждать. Мог бы ещё вернуться в НХЛ? Вряд ли. Тяжело обратно вернуться. Всё возможно, если ты готов играть на высоком уровне, если ты готов себя держать в определённых рамках дозволенности, функционально и физически быть готовым. Если Саня будет с этим справляться, то всё возможно», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.