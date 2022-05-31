Генменеджер «Сент-Луиса» прокомментировал будущее Владимира Тарасенко в команде

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал будущее российского нападающего команды Владимира Тарасенко. Контракт форварда с «блюзменами» рассчитан до конца сезона-2022/2023. За оставшийся по соглашению год Тарасенко получит $ 7,5 млн.

«Я не волнуюсь о пребывании Влади на следующий год», — приводит слова Армстронга североамериканский журналист Джереми Рутерфорд в «Твиттере».

Напомним, 30-летний нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко принял участие в 12 матчах плей-офф, в которых забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи, суммарно набрав девять очков при общем показателе полезности «-2». В 75 встречах регулярного чемпионата россиянин записал на свой счёт 82 (34+48) результативных балла.