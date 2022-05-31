Главный тренер «Рейнджерс»: Шестёркин выиграет «Везину» в этом году. Он невероятен

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4-3) поделился ожиданиями от финала конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Шестёркин — великолепный вратарь, мы это видели и знаем, что он выиграет [«Везину»] в этом году. Он невероятен. Василевский выиграл два Кубка подряд. Следующая серия будет превосходной», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.



Первый матч серии между «Рейнджерс» и «Тампой» состоится в четверг, 2 июня, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден». Начало — в 3:00 по московскому времени. Напомним, в первом раунде плей-офф «Рейнджерс» переиграли «Питтсбург Пингвинз» в семи матчах.