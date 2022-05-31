Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Данная богом возможность». Вратарь «Сент-Луиса» рассказал о броске бутылкой в Кадри

«Данная богом возможность». Вратарь «Сент-Луиса» рассказал о броске бутылкой в Кадри
Комментарии

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон рассказал об инциденте после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш», когда он бросил бутылку в форварда «лавин» Назема Кадри.

«Я только вышел после обследования колена. Матч недавно закончился. Я шёл по коридору и не мог найти урну, в которую выбросить бутылку. Прямо перед тем, как войти в раздевалку, я увидел, как он даёт там интервью, улыбается, смеётся, а я в наколеннике хромаю по коридору. Я просто почувствовал, что это данная богом возможность. Я мог тихо пройти мимо. Или, наоборот, что-то сказать и потребовать у него хотя бы посмотреть мне в глаза. Но я только кинул в его сторону бутылку. Пустую.

Не горжусь этим поступком. Но и не сожалею. Хоккей — это эмоциональный вид спорта», — приводит слова Биннингтона журналист Джереми Рутерфорд на своей странице в «Твиттере».

«Клоунский поступок». Вратарь «Сент-Луиса» получил травму и швырнул в обидчика бутылкой «Клоунский поступок». Вратарь «Сент-Луиса» получил травму и швырнул в обидчика бутылкой
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022