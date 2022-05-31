«Данная богом возможность». Вратарь «Сент-Луиса» рассказал о броске бутылкой в Кадри

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон рассказал об инциденте после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш», когда он бросил бутылку в форварда «лавин» Назема Кадри.
«Я только вышел после обследования колена. Матч недавно закончился. Я шёл по коридору и не мог найти урну, в которую выбросить бутылку. Прямо перед тем, как войти в раздевалку, я увидел, как он даёт там интервью, улыбается, смеётся, а я в наколеннике хромаю по коридору. Я просто почувствовал, что это данная богом возможность. Я мог тихо пройти мимо. Или, наоборот, что-то сказать и потребовать у него хотя бы посмотреть мне в глаза. Но я только кинул в его сторону бутылку. Пустую.
Не горжусь этим поступком. Но и не сожалею. Хоккей — это эмоциональный вид спорта», — приводит слова Биннингтона журналист Джереми Рутерфорд на своей странице в «Твиттере».
- 31 мая 2022
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