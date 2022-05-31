Newsday: Шестёркин уничтожил «Каролину», Василевский — это абсолютный «золотой» стандарт

Издание Newsday прокомментировало игру российского голкипера Игоря Шестёркина в серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», а также будущее противостояние с вратарём «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским.

«И вот «Рейнджерс» в четырёх победах от выхода в финал. И вот, впервые с 2015 года, «Рейнджерс» пробились в четвёрку лучших. Меньше чем через двое суток им предстоит выйти против действующего чемпиона «Тампы».



И вот мы снова восхваляем особенные вратарские качества Игоря Шестёркина, который помог «Рейнджерс» выиграть пять из пяти матчей в этом плей-офф, когда команда стояла на грани вылета. И мы очень ждём его личного противостояния с Андреем Василевским.



Эти двое русских, без сомнения, являются двумя лучшими вратарями на планете. Это огромный скачок после того, как в первых двух раундах «Рейнджерс» играли против Доминга, Джарри, Раанты и Кочеткова.



Конечно, Шестёркин — не единственная причина, почему «Рейнджерс» выбили из плей-офф «Каролину». Но Шестёркин эффективно уничтожил «ураганов», когда те контролировали игру в равных составах в первом и начале второго периода. К концу матча «Пи-Эн-Си Арена» звучала как «Гарден», по ней разносились скандирования «Игорь, Игорь».



Но всё же Василевский — это абсолютный «золотой» стандарт вратаря, пока не будет доказано обратное. Однако это не означает, что Шестёркин не способен с этим справиться. Это значит только то, что ему придётся с этим справиться, чтобы «Рейнджерс» могли выйти в финал», — говорится в сообщении.