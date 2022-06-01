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«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче финала Запада. Команды забили 14 голов

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче финала Запада. Команды забили 14 голов
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.

В составе «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер (дубль), Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. За «Эдмонтон» забили Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Зак Хайман, Коннор Макдевид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу американской команды.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» одержал победу в серии с «Калгари Флэймз».

Регулярный чемпионат «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятой строчке турнирного зачёта.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
01 июня 2022, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
8 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Ньюджент-Хопкинс, Ямамото) – 05:04 (5x5)   1:1 Комфер (Ньюхук, Бураковски) – 05:40 (5x5)   2:1 Маккиннон (Тэйвз, Макар) – 15:10 (5x5)   2:2 Хайман (Кулак, Макдэвид) – 19:37 (5x5)   3:2 Макар – 19:46 (5x5)   4:2 Кадри (Ландеског, Рантанен) – 20:32 (5x4)   4:3 Маклауд (Фёгеле, Нурс) – 22:59 (5x5)   5:3 Рантанен (Маккиннон, Лехконен) – 24:40 (5x5)   6:3 Комфер (Макар, Тэйвз) – 26:20 (5x5)   7:3 Кольяно (О'Коннор) – 36:20 (5x5)   7:4 Макдэвид (Драйзайтль, Кейн) – 36:51 (5x5)   7:5 Райан (Кассиан, Бушар) – 43:28 (5x5)   7:6 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 52:36 (5x4)   8:6 Ландеског – 59:38 (en)
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