«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в первом матче финала Запада. Команды забили 14 голов

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» проходил первый матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:6.



В составе «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер (дубль), Кейл Макар, Назем Кадри, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Габриэль Ландеског. За «Эдмонтон» забили Райан Маклауд, Эвандер Кейн, Зак Хайман, Коннор Макдевид, Дерек Райан и Райан Ньюджент-Хопкинс.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу американской команды.

Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» обыграл «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» одержал победу в серии с «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятой строчке турнирного зачёта.