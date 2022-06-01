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Ан. Галимов: меня назвали ветераном. Ветеран – это Ягр в 50, а 31 – возраст расцвета

Ан. Галимов: меня назвали ветераном. Ветеран – это Ягр в 50, а 31 – возраст расцвета
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Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов рассказал об ощущениях от смены амплуа на центрального нападающего.

«Вот на прошлой неделе смотрел за трансляциями с чемпионата мира – и обращал внимание, насколько эффективно играли центры в сборных Финляндии и Канады. Всё-таки не зря говорят, что прежде всего от этой позиции зависит командный успех.

Теперь чувствую себя универсалом, мне комфортно на любой позиции в тройке нападения. Ну и по-новому смотрю на свои действия в обороне, понимая, где раньше чуть недорабатывал.

Что дальше? Кто-то в прессе назвал меня ветераном, даже улыбнулся этой характеристике. Ветеран – это, наверное, Яромир Ягр в его 50 лет, а 31 – возраст расцвета.

Лично о себе могу сказать, что в 31 год чувствую себя намного лучше, чем в 25. Понимаю своё тело, вижу, над чем и когда нужно работать. Если посмотреть все мои нынешние тесты, то они лучше, чем пять-шесть лет назад. Наверное, это и называется спортивная зрелость.
Сейчас я на рынке свободных агентов. Определённые переговоры идут, есть большое желание побороться за Кубок Гагарина. Есть амбиции – и командные, и личные, надеюсь, удастся их реализовать», – цитирует Галимова Russia-Hockey.

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