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Драйзайтль: когда «Эдмонтон» играет в полную силу, с нами трудно справиться

Драйзайтль: когда «Эдмонтон» играет в полную силу, с нами трудно справиться
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в первом матче серии финала Западной конференции НХЛ (6:8).

«Очевидно, нам нужно что-то изменить. Мы не можем пропускать так много голов и рассчитывать на победу в финальной игре Западной конференции. Это происходит уже во второй раз. Мы должны быть уверены, что готовы играть с самого начала. И мы станем лучше.

Мы знаем, что можем кататься с ними на равных. Мы одна из самых быстрых команд в лиге. Когда мы играем в полную силу и играем на скорость, с нами действительно трудно справиться. Вы могли видеть всплески этого в третьем периоде, но этого явно недостаточно, если вы проигрываете, проигрываете со счётом 6:3 или аналогичным счётом. Мы просто должны выступить немного резче и немного жёстче», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

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