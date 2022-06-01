Драйзайтль: когда «Эдмонтон» играет в полную силу, с нами трудно справиться

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал поражение от «Колорадо Эвеланш» в первом матче серии финала Западной конференции НХЛ (6:8).



«Очевидно, нам нужно что-то изменить. Мы не можем пропускать так много голов и рассчитывать на победу в финальной игре Западной конференции. Это происходит уже во второй раз. Мы должны быть уверены, что готовы играть с самого начала. И мы станем лучше.



Мы знаем, что можем кататься с ними на равных. Мы одна из самых быстрых команд в лиге. Когда мы играем в полную силу и играем на скорость, с нами действительно трудно справиться. Вы могли видеть всплески этого в третьем периоде, но этого явно недостаточно, если вы проигрываете, проигрываете со счётом 6:3 или аналогичным счётом. Мы просто должны выступить немного резче и немного жёстче», – цитирует Драйзайтля официальный сайт НХЛ.