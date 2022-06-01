Более 12% опрошенных болельщиков «Детройта» хотят видеть такого тренера, как Фёдоров

2500 болельщиков «Детройт Ред Уингз» приняли участие в опросе издания The Athletic о том, какого тренера команды они хотели бы видеть.
В качестве вопроса у фанатов спросили, какого типа тренер подходил бы их любимой команде. Вариант «бывший игрок НХЛ с профессиональным тренерским опытом, например, Сергей Фёдоров» набрал 12,6% голосов.
За вариант «тренеры из Европы, например, Кэм Эбботт, Роджер Реннберг, Юкка Ялонен, Рикард Гронборг» проголосовали 24% болельщиков, этот ответ стал самым популярным.
За «проверенный обладатель Кубка Стэнли, такой, как Барри Тротц» проголосовали 20,9%. За «опытных тренеров НХЛ, таких, как Поль Морис, Питер Дебур» – 10,5%, за «тренеров АХЛ, стремящихся прорваться, таких, как Бенуа Гроулкс, Райан Варсофски, Митчел Лав» – 18,8%.
Также были следующие варианты: «помощники тренера НХЛ, которые хотят прорваться, такие, как Дерек Лалонд, Джефф Халперн» – 12,20%, «тренер из юношеского хоккея, такой, как Марк Савар или Деннис Уильямс» – 1%.
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