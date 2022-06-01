Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он уже живая легенда». В Финляндии предложили сделать Юкке Ялонену статую

«Он уже живая легенда». В Финляндии предложили сделать Юкке Ялонену статую
Комментарии

Депутат Микко Кярна предложил установить статую главному тренеру сборной Финляндии Юкке Ялонену в центре Хеьсинки. По его словам, это единственный способ спасти статую Хависа Аманды от празднований.

«Необходимо предпринять шаги, чтобы спасти Хавис Аманду. Она не сможет быть защищена, если болельщикам хоккея не будет выделено альтернативное место для празднований

Видно, что любители хоккея даже купаются в холодном бассейне статуи и лезут на неё. Не лучше ли было бы иметь место, где всё это можно было бы делать безопасно и официально?

Думаю, это будет оправдано. Ялонен — уже живая легенда. Я уверен, что если такое место будет построено, болельщики уйдут туда и оставит Хавис Аманду в покое», – цитирует Кярну Iltalehti.

Новость по теме
Финляндия готовится к победе на ЧМ-2022. В столице огородят статую на площади для гуляний
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022