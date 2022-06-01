«Он уже живая легенда». В Финляндии предложили сделать Юкке Ялонену статую

Депутат Микко Кярна предложил установить статую главному тренеру сборной Финляндии Юкке Ялонену в центре Хеьсинки. По его словам, это единственный способ спасти статую Хависа Аманды от празднований.



«Необходимо предпринять шаги, чтобы спасти Хавис Аманду. Она не сможет быть защищена, если болельщикам хоккея не будет выделено альтернативное место для празднований



Видно, что любители хоккея даже купаются в холодном бассейне статуи и лезут на неё. Не лучше ли было бы иметь место, где всё это можно было бы делать безопасно и официально?

Думаю, это будет оправдано. Ялонен — уже живая легенда. Я уверен, что если такое место будет построено, болельщики уйдут туда и оставит Хавис Аманду в покое», – цитирует Кярну Iltalehti.