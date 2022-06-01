Вратарь «Локомотива» Паскуале в ближайшее время покинет клуб и перейдёт в «Металлург»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале в ближайшее время покинет клуб и станет игроком магнитогорского «Металлурга».



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний вратарь провёл 38 встреч за железнодорожников, отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,99. В плей-офф Кубка Гагарина Паскуале принял участие в двух встречах, отразив 85,4% бросков и пропустив в среднем 3,46 шайбы за игру.



Всего канадец провёл в КХЛ 143 матча за «Локомотив» и «Барыс», процент отражённых бросков — 92,7%, коэффициент надёжности — 1,91.



Напомним, ранее было официально объявлено, что новое однолетнее соглашение с «Металлургом» подписал 39-летний вратарь Василий Кошечкин.