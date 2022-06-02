Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Тампу» в первом матче серии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.
Первый гол в матче забил форвард хозяев Крис Крайдер уже на второй минуте. На 8-й минуте ему ответил голом Стивен Стэмкос. Потом только на 28-й минуте вывел вперёд хозяев Фрэнк Ватрано. А через минуту Ондржей Палат опять установил равный счёт на табло. Передачей ему помог российский защитник Михаил Сергачёв.
На 31-й минуте вывел опять хозяев вперёд Филип Хитил. На 36-й минуте он уже оформил дубль. А на 41-й минуте отличился и российский нападающий Артемий Панарин. На 47-й минуте забил Мика Зибанеджад с передачи всё того же Панарина.
У Игоря Шестёркина 34 сейва, а у Андрея Василевского – 28.
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