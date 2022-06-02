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Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Тампу» в первом матче серии

Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Тампу» в первом матче серии
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Первый гол в матче забил форвард хозяев Крис Крайдер уже на второй минуте. На 8-й минуте ему ответил голом Стивен Стэмкос. Потом только на 28-й минуте вывел вперёд хозяев Фрэнк Ватрано. А через минуту Ондржей Палат опять установил равный счёт на табло. Передачей ему помог российский защитник Михаил Сергачёв.

На 31-й минуте вывел опять хозяев вперёд Филип Хитил. На 36-й минуте он уже оформил дубль. А на 41-й минуте отличился и российский нападающий Артемий Панарин. На 47-й минуте забил Мика Зибанеджад с передачи всё того же Панарина.

У Игоря Шестёркина 34 сейва, а у Андрея Василевского – 28.

НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
02 июня 2022, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Крайдер (Зибанеджад, Ватрано) – 01:11 (5x5)   1:1 Стэмкос (Рутта, Чирелли) – 07:19 (5x5)   2:1 Ватрано (Фокс) – 27:50 (5x5)   2:2 Палат (Стэмкос, Сергачёв) – 28:32 (5x5)   3:2 Хитил (Какко, Лафренье) – 30:09 (5x5)   4:2 Хитил (Миллер, Лафренье) – 35:43 (5x5)   5:2 Панарин (Копп, Труба) – 40:30 (5x5)   6:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 46:06 (5x4)
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