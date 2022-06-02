Шестёркин повторил достижение голкипера «Чикаго» в Кубке Стэнли восьмилетней давности

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился первый матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:2. Таким образом, счёт в серии между командами теперь – 1-0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 бросков из 39 и выиграл седьмой домашний матч в плей-офф подряд. Среди вратарей последний раз отметиться подобным достижением в розыгрыше Кубка Стэнли удавалось только Кори Кроуфорду – в 2014 году в составе «Чикаго Блэкхоукс». Лучший результат за последние 15 лет в активе голкипера Марк-Андре Флёри – девятиматчевая победная серия за «Питтсбург» в 2008-м.