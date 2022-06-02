Стала известна зарплата Голдобина по новому контракту с «Металлургом»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата форварда Николая Голдобина по новому контракту составит 45 млн рублей в год без учёта бонусов.
Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Николаем Голдобиным на один год.
Николай Голдобин присоединился к «Металлургу» в сезоне-2020/2021 и в прошедшем чемпионате провёл 42 матча в регулярке, набрав в них 39 очков: забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+9». По итогам регулярного сезона вместе с форвардом Филиппом Майе он стал лучшим бомбардиром команды.
В плей-офф на счету Голдобина 23 встречи, в которых он заработал 18 баллов (8+10) при показателе полезности «+8».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Металлург» вышел с первого места Восточной конференции в плей-офф и добрался до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил московскому ЦСКА.
- 2 июня 2022
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