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В «Автомобилисте» сообщили о желании иностранных хоккеистов вернуться в клуб

В «Автомобилисте» сообщили о желании иностранных хоккеистов вернуться в клуб
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Спортивный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о желании иностранных игроков вернуться в екатеринбургский клуб.

«У иностранных хоккеистов действующие контракты. Пусть возвращаются! Поиграют ради Бога. Сообщали ли они об этом клубу? Мы пытаемся сейчас эти вещи маленько на расстоянии держать. Я знаю, что они готовы вернуться. Клуб — только за. Пускай возвращаются», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

По итогам прошлого сезона «Автомобилист» занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 был досрочно завершён в начале февраля.

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