В «Автомобилисте» сообщили о желании иностранных хоккеистов вернуться в клуб
Поделиться
Спортивный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Олег Гросс рассказал о желании иностранных игроков вернуться в екатеринбургский клуб.
«У иностранных хоккеистов действующие контракты. Пусть возвращаются! Поиграют ради Бога. Сообщали ли они об этом клубу? Мы пытаемся сейчас эти вещи маленько на расстоянии держать. Я знаю, что они готовы вернуться. Клуб — только за. Пускай возвращаются», — сказал Гросс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
По итогам прошлого сезона «Автомобилист» занял девятое место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022 был досрочно завершён в начале февраля.
Комментарии
- 2 июня 2022
-
14:31
-
14:26
-
14:15
-
13:52
-
13:05
-
12:37
-
11:19
-
10:50
-
10:17
-
09:53
-
09:36
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
07:59
-
07:55
-
07:33
-
07:05
-
06:52
-
06:52
-
06:44
-
06:37
-
06:30
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:03
-
05:58
-
05:51
-
05:24
-
04:51
-
04:43
-
04:25
-
03:58
-
03:39
Партнерский контент