Агент Никиты Гусева рассказал о желании игрока вернуться в НХЛ

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал желание клиента вернуться в Национальную хоккейную лигу.



«Является ли НХЛ приоритетом для Гусева? Такое желание у Никиты действительно присутствует. Он будет ждать до 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов НХЛ», — цитирует Николаева «РИА Новости Спорт».



Напомним, Гусев в текущем сезоне стал седьмым игроком в истории КХЛ, набравшим 450 очков. Для этого 30-летнему форварду потребовалось провести 502 матча. На данный момент на его счету 451 (164+287) балл в 505 встречах.



В плей-офф у нападающего СКА 83 матча, в которых он забросил 35 шайб и отдал 49 результативных передач, суммарно набрав 84 очка. В регулярных чемпионатах Гусев сыграл 422 встречи, набрав в них 367 (129+238) результативных баллов. Ещё 18 матчей и 11 (4+7) очков выпали на Кубок Надежды.