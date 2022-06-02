Руссо: «Миннесота» может обменять Куликова. Шестая игра с «Сент-Луисом» была кошмаром

Журналист The Athletic Майкл Руссо, отвечая на вопросы читателей, поделился мнением о будущем российского защитника Дмитрия Куликова в «Миннесоте Уайлд».



«Я думаю, что если бы «Уайлд» могли улучшить защитную линию, то обменяли бы Куликова, который пропустил со второго по пятый матч первого раунда после неудачной первой игры. Его возвращение в шестой встрече было кошмаром, поскольку он сыграл ключевую роль в двух пропущенных голах, а также вывел из строя Эрикссона Эка в решающий момент, сыграв высоко поднятой клюшкой.



Одна проблема: Джон Меррилл получил травму через несколько минут после своего дебюта на чемпионате мира, и я думаю, что это серьёзная травма. Так что, если есть вероятность, что он пропустит начало тренировочного сбора, «Уайлд» захотят придержать Куликова», — сказал Руссо.

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