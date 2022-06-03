«Вижу парня, который полностью посвятил себя победе». Тренер «Колорадо» — о Маккинноне

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) оценил игру нападающего клуба Натана Маккиннона в текущем розыгрыше плей-офф.



«Я смотрю на Нейта и вижу парня, который полностью посвятил себя победе. Неважно, записал ли он своё имя в итоговый протокол, на сегодняшний день он ни разу не сбавлял оборотов. Он всегда находит способ внести свой вклад, но это усилия всей команды. Все пять хоккеистов на льду должны быть привержены этому, и все стараются соответствовать», — цитирует Беднара Sportsnet.



В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 26-летний форвард принял участие в 12 встречах, забросив десять шайб и отдав шесть голевых передач при показателе полезности "+7". Счёт в серии — 2-0 в польщу «Колорадо».