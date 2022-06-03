СКА сообщил срок действия контракта с форвардом Маратом Хайруллиным

Пресс-служба санкт-петербургского СКА сообщила, что нападающий Марат Хайруллин подписал контракт с клубом сроком на четыре года.
Соглашение будет действовать до 30 апреля 2026 года.
25-летний форвард ранее выступал в Континентальной хоккейной лиге за нижнекамский «Нефтехимик». В прошедшем регулярном сезоне Хайруллин принял участие в 46 встречах, набрав 32 (17+15) очка при показателе полезности «-6». В плей-офф нападающий провёл четыре матча, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи при полезности «-1».
Всего на счету Хайруллина 321 матч в КХЛ, в которых он набрал 113 (60+53) баллов при общей полезности «-4».
Напомним, СКА занял первое место на Западе по итогам регулярного сезона-2021/2022, в плей-офф дойдя до стадии финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4.
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