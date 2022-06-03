Овечкин попал в список главных разочарований плей-офф НХЛ — 2022 по версии The Athletic

Авторитетное издание The Athletic представило символическую сборную хоккеистов, выступление которых в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года стало большим разочарованием.



В списке, составленном из 21 игрока (троих вратарей, шести защитников и 12 форвардов), оказалось трое россиян. По мнению издания, большим провалом можно назвать выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, нападающего «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова, а также форварда «Сент-Луис Блюз» Ивана Барбашёва.

В список, помимо россиян, попали вратари Якоб Маркстрём из «Калгари Флэймз», Марк-Андре Флёри из «Миннесоты Уайлд» и Джек Кэмпбелл из «Торонто Мэйпл Лифс»; защитники Роман Йози из «Нэшвилл Предаторз», Крис Летанг из «Питтсбург Пингвинз», Дарнелл Нурс из «Эдмонтон Ойлерз», Райан Сутер из «Даллас Старз», Ноа Хэнифин из «Калгари» и Бен Шьяро из «Флориды Пантерз»; нападающие Джонатан Юбердо из «Флориды», Микко Рантанен из «Колорадо», Филип Форсберг из «Нэшвилла», Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз», Тейлор Холл из «Бостон Брюинз», Кевин Фиала из «Миннесоты», Каапо Какко из «Рейнджерс», Алекс Киллорн из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Еспери Котканиеми из «Каролины».

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». Барбашёв за 12 встреч набрал 2 (0+2) очка, «Сент-Луис» завершил борьбу за Кубок Стэнли во втором раунде после поражения от «Колорадо Эвеланш». Свечников забил четыре гола и отдал одну передачу в 14 матчах. «Каролина» в семи матчах вылетела от «Нью-Йорк Рейнджерс».