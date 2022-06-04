Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс выиграл «Билл Мастертон Трофи

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» — приза, вручаемого игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает официальный «твиттер» НХЛ.



Также на награду претендовали защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара и нападающий «Филадельфии Флайерз» Кевин Хейз.



Лауреата определяли члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.



В прошедшем регулярном сезоне НХЛ 34-летний Прайс принял участие в пяти матчах, отразив 87,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,63.



По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» занял 16 место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 82 играх.

Новость по теме «Монреаль» впервые с 1980 года будет выбирать первым на предстоящем драфте НХЛ