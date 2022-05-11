«Монреаль» впервые с 1980 года будет выбирать первым на предстоящем драфте НХЛ

«Монреаль Канадиенс» стал обладателем первого пика на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги, сообщает «твиттер» Sportsnet.



Команда впервые с 1980 года будет выбирать первой. По итогам регулярного чемпионата «Монреаль» занял 16-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 82 матчах и стал худшей командой лиги. Клуб имел наибольшие шансы на победу в лотерее драфта (18,5%).



Вторым будет выбирать «Нью-Джерси Девилз», который по итогам регулярного чемпионата НХЛ занял 14-е место на Востоке. Обладателем третьего пика драфта стала «Аризона Койотс», занявшая 16-ю строчку в Западной конференции.



Лотерея драфта прошла в ночь со вторника на среду. В ней принимали участие все команды, которые не смогли пробиться в Кубок Стэнли.

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