Фокс и Зибанеджад превзошли достижение Ковалёва в Кубке Стэнли, установленное в 1994 году

24-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс и его одноклубник Мика Зибанеджад превзошли достижение российского форварда Алекса Ковалёва в Кубке Стэнли, установленное в 1994 году.
Как отмечает пресс-служба НХЛ на официальном сайте, благодаря ассистентскому дублю Фокса во второй игре финала Восточной конференции с «Тампой-Бэй Лайтнинг» (3:1, идёт 3-й период) и заброшенной шайбе Зибанеджада, у каждого из них на счету стало по 22 очка в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Рекордсменом по набранным очкам за один плей-офф в истории «Рейнджерс» является Брайан Лич – 34 балла, за ним следует Марк Мессье (30). Тройку замыкал именно Алекс Ковалёв с 21 результативным действием в плей-офф 1994 года, а теперь это третье место делят между собой Фокс и Зибанеджад.
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