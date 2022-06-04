«Тампа» прервала свою уникальную серию в истории НХЛ, НБА, MLB и NFL
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Игроки «Тампы-Бэй Лайтнинг» в результате поражения во второй гостевой игре финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3, 0-2 в серии) не смогли продлить свою уникальную серию.
Как сообщает ESPN Stats & Info в «Твиттере», до этого «Тампа» выигрывала свои последние 18 игр плей-офф кряду сразу после поражения, что являлось самой длинной серией в истории сразу четырёх американских лиг в разных видах спорта – это НХЛ, НБА, Главной лиги бейсбола (MLB) и Национальной футбольной лиги (НФЛ).
Напомним, серия между «Тампой» и «Рейнджерс» теперь переезжает в Тампу на стадион «Амали-Арена». Следующий матч между командами пройдёт в воскресенье, 5 июня. Начало – 22:00 мск.
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