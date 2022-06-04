Впервые с 2019 года «молнии» проиграли два матча подряд в плей-офф. Плохой знак для действующих чемпионов?

Кучеров уже как Овечкин! Но его ошибка станет роковой для «Тампы» в плей-офф НХЛ?

Сказка «Рейнджерс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (да и во всём сезоне) продолжается – банда Жерара Галлана, пришедшего в клуб накануне завершающегося чемпионата, с огромным трудом прошла предыдущие два раунда и впервые в этом плей-офф повела по ходу серии, в первом матче финала Восточной конференции разбив на своей площадке «Тампу» со счётом 6:2.

«Синерубашечники» взяли стартовую встречу по делу – хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» продемонстрировали отличные заряженность и реализацию моментов. Хорошие отзывы заслужили все игроки «рейнджеров» — на высоком уровне матч провели привычные лидеры Зибанеджад, Крайдер и Фокс, к которым после серии не самых лучших матчей присоединился и Панарин; новой силой в Нью-Йорке стала Kid Line – звено Какко, Хитила и Лафренье в последнее время очень приятно удивляет; на последнем рубеже после неудачного первого раунда блистает Игорь Шестёркин, который в последних трёх матчах имел идентичные показатели – две пропущенные шайбы и 37 сейвов.

Но потому «Тампа» и выиграла два последних Кубка Стэнли, что умеет приходить в себя после поражений и наносить ответные разительные удары, которые помогают «молниям» переворачивать ход серий. «Лайтнинг» не проигрывали дважды подряд в плей-офф с 2019 года, когда «Коламбус» сотворил сенсацию и выбил тогдашних обладателей Президентского кубка за четыре матча.

Одной из проблем для «Тампы» была дисциплинированность игроков «Рейнджерс» — по ходу предыдущей встречи гости всего два раза играли в большинстве и не смогли извлечь из этого никакой выгоды. Сегодня такая возможность у них появилась уже в самом начале матча – Марун и Ривз что-то не поделили на вбрасывании и едва не скинули краги, но этого не произошло. Судьям, однако, такая стычка тоже не понравилась – но в штрафной бокс почему-то отправился только форвард «синерубашечников».

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На этот раз «молниям» хватило всего 10 секунд для успешного розыгрыша лишнего – Кучеров бросил с вершины правого круга вбрасывания, а стоящий на пятачке Перри, хоть и не подправил шайбу, помешал Шестёркину её отразить.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Никиты это стало 61-м результативным действием в большинстве в плей-офф НХЛ – по этому показателю он сравнялся с Александром Овечкиным и Сергеем Зубовым. Это третий результат среди как россиян (больше только у Сергея Фёдорова (69) и Евгения Малкина (81)), так и действующих игроков – там в компании с Малкиным находится Сидни Кросби, набравший 75 очков.

«Рейнджерс» последовали своему слогану «No Quit In New York» — «В Нью-Йорке не сдаются» — и быстро вернулись в игру. Отличился Миллер – его первый бросок попал в Хагеля, но защитник «синерубашечников», как и полагается в Большом яблоке, не сдался и бросил ещё раз. Для Василевского вторая попытка получилась неотразимой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сигнал был подан – сегодня в Нью-Йорке вновь, как и двумя днями ранее, ожидается жара. В подтверждение этому Стэмкос имел стопроцентный шанс вновь вывести «Тампу» вперёд, но Шестёркин в растяжке переправил шайбу коньком в штангу и в очередной раз свёл с ума местных болельщиков, которые тут же зарядили уже традиционную кричалку в поддержку нового Короля.

С этого момента инициативу перехватили хоккеисты «Рейнджерс». Сначала они дважды безуспешно, хоть и были близки к голу, пытались реализовать удаления игроков «Лайтнинг», а затем, уже под самый конец периода, всё-таки повели в счёте. И снова блеснула Kid Line – в прошлом матче это звено соорудило два гола во второй двадцатиминутке, а в этом сказал своё слово ещё раньше. Какко, Хитил и Лафренье при помощи Фокса и Линдгрена просто замучили ведущее звено «молний» в их зоне. Как итог – Хедман и Рутта потеряли на собственном пятаке финского форварда, который в касание после передачи форварда переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Во второй трети молодёжное трио вновь представляло собой главную угрозу для «Тампы» — буквально каждая их смена могла закончиться заброшенной шайбой. Это едва не произошло практически сразу после выхода из раздевалок, но снаряд после броска Лафренье попал в Василевского и отскочил в штангу.

Затем очень сильно попасть в итоговый протокол постарался Шестёркин – он дважды начинал атаки для своих форвардов филигранными передачами, но в одном случае «молний» выручил Перри, выбивший шайбу с линии ворот, а в другом бросок Панарина без труда отразил Василевский.

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В попытке что-то поменять в атаке – к середине матча «Тампа» нанесла всего 10 бросков в створ – Джон Купер поставил Стэмкоса в центр к Палату и Кучерову. Это помогло отвести игру от ворот Василевского, но забить необходимый гол ко второму перерыву «Лайтнинг» не смогли.

И очень зря – в самом начале третьего периода «Рейнджерс» довели преимущество до двух шайб. Ужасная ошибка Кучерова, который пытался выбросить шайбу из зоны, подарила второе дыхание атаке хозяев, которую точным броском завершил Зибанеджад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Тогда на несколько минут проснулась та «Тампа», которую привыкли видеть болельщики – агрессивная, нацеленная на ворота и активно комбинирующая в зоне соперника. За короткий отрезок «молнии» нанесли восемь бросков, но Шестёркин продолжал стоять стеной. После этого игра успокоилась – практически до последних минут самое интересное происходило в нейтральной зоне.

Но за две минуты до конца «Лайтнинг» вдохнули интригу в матч – Кучеров, Перри и Пол разыграли комбинацию, которая привела к голу экс-игрока «Оттавы». В последние две минуты «Тампа» устроила настоящий штурм ворот Шестёркина, но больше Игорь, одержавший 10-ю победу в карьере в плей-офф и установивший рекорд по скорости такого достижения для вратарей «Рейнджерс», пробить себя не дал. А ошибка Кучерова, как оказалось, стала решающей в матче. Но будет ли она роковой для его команды во всём противостоянии?

3:2 – «Тампа» впервые с 2019 года проиграла два матча подряд в плей-офф. «Рейнджерс» же поедут в гости к «молниям» со счётом 2-0 в серии, но легко во Флориде им точно не будет.