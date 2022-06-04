Купер высказался о возможном появлении Пойнта на льду в следующем матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после второго поражения кряду от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3, 0-2 в серии) в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ высказался о ситуации с восстановлением после повреждения 26-летнего канадского форварда «молний» Брейдена Пойнта.
«В этом плане у Пойнта действительно есть прогресс, но пока мы не можем здесь и сейчас сказать: «О, он чудесным образом выйдет на третью игру». Нет», — приводит слова Купера журналист The Athletic Том Джуллити в «Твиттере».
Напомним, Пойнт накануне работал на льду третий день подряд, но в заявку на матч так и не попадает. Он провёл всю 7-матчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.
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