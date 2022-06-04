Шестёркин — о том, что считает Василевского лучшим вратарём мира: остаюсь при своём мнении

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы своего клуба в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2) высказался о ранее сделанном заявлении, когда сказал, что считает россиянина Андрея Василевского лучшим вратарём мира.

«В настоящее время я не думаю, что это действительно имеет значение. Я по-прежнему остаюсь при своём мнении… Нельзя забывать, что серия до четырёх побед», — приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уолкер в своём «твиттере».

Напомним, на счету российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в этой игре 29 сейвов.

Счёт в серии игр между командами стал 2 – 0 в пользу «Рейнджерс». Следующая игра состоится 5 июня и начнётся в 22:00 мск. Предыдущий матч «Рейнджерс» выиграл со счётом 6:2.