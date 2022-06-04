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Шестёркин вышел на второе место по количеству сейвов в первых 16 играх одного плей-офф

Шестёркин вышел на второе место по количеству сейвов в первых 16 играх одного плей-офф
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2.

На счету российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина в этой игре 29 сейвов. Общее количество сейвов вратаря в первых 16 матчах действующего розыгрыша плей-офф НХЛ достигло отметки в 540. По этому показателю он вышел на второе место и делит его с экс-голкипером «Монреаль Канадиенс» Кеном Драйденом, который в 1971 году совершил столько же спасений.

Первое место по количеству сейвов в первых 16 играх занимает вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Майк Смит, который в 2012 году совершил 568 спасений.

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