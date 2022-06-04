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Главный тренер «Рейнджерс» объяснил вторую подряд победу в серии с «Тампой»

Главный тренер «Рейнджерс» объяснил вторую подряд победу в серии с «Тампой»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался о победе во второй встрече финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Знали, что они будут давить очень сильно… Мы боролись. Мы нашли способ. Мы играли против реально хорошей команды. И вновь они давили, а мы совершили несколько ключевых спасений в концовке и додержали счёт 3:2», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Рейнджерс».

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