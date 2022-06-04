«Чертовски сложно реагировать». Капитан «Тампы» высказался о 0-2 в серии с «Рейнджерс»

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение во второй встрече финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Мы не играли должным образом, что привело нас к такой ситуации, особенно после последних нескольких лет, когда у нас всё было хорошо в плане распоряжения шайбой, реализации и тому подобного. Мы говорили о том, что их навыки очень высоки. Если ты дашь им шанс, они как очень опытная команда заставят тебя заплатить.
Прерванная серия? На это чертовски сложно реагировать. Кубок Стэнли завоевать сложнее всего, и ты столкнёшься с некоторыми сложностями. Эта серия, безусловно, одна из них.
«Рейнджерс» в этом плей-офф отыгрывались с 1-3 и с 0-2? Значит, рецепт есть. Некоторые из нас были в таких ситуациях раньше в своей карьере и нашли способ выиграть серию… У нас есть шанс вернуться в серию на глазах наших болельщиков. Начнём со следующего матча, это будет точка отсчёта. Но «Рейнджерс» — устойчивая команда, нам нужно просто вернуться к нашей идентичности», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.
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