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«Чертовски сложно реагировать». Капитан «Тампы» высказался о 0-2 в серии с «Рейнджерс»

«Чертовски сложно реагировать». Капитан «Тампы» высказался о 0-2 в серии с «Рейнджерс»
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение во второй встрече финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Мы не играли должным образом, что привело нас к такой ситуации, особенно после последних нескольких лет, когда у нас всё было хорошо в плане распоряжения шайбой, реализации и тому подобного. Мы говорили о том, что их навыки очень высоки. Если ты дашь им шанс, они как очень опытная команда заставят тебя заплатить.

Прерванная серия? На это чертовски сложно реагировать. Кубок Стэнли завоевать сложнее всего, и ты столкнёшься с некоторыми сложностями. Эта серия, безусловно, одна из них.

«Рейнджерс» в этом плей-офф отыгрывались с 1-3 и с 0-2? Значит, рецепт есть. Некоторые из нас были в таких ситуациях раньше в своей карьере и нашли способ выиграть серию… У нас есть шанс вернуться в серию на глазах наших болельщиков. Начнём со следующего матча, это будет точка отсчёта. Но «Рейнджерс» — устойчивая команда, нам нужно просто вернуться к нашей идентичности», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

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