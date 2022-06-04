Сушинский: вот поднимет Шестёркин Кубок Стэнли, тогда скажем, что он творил чудеса

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский высказался об игре российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.
«Вы видели, как Василевский играл с «Флоридой». Он выглядел слабее? Одной вины вратаря нет. В первой встрече просто рвакля была, его голов не было. Зависит ли ход серии от Василевского? Конечно. Вратарь — это половина команды. Точно так же и с Шестёркиным: если вспомним первую серию, то у него она совсем не заладилась. Но там залетало всё, что возможно. Обычно такое не заходит Игорю.
Давайте Шестёркин поднимет Кубок Стэнли, а потом мы будем говорить, что он творит чудеса. Зачем сейчас парня загонять? Откуда в Шестёркине столько уверенности, учитывая, что в России он не казался будущей звездой? Нет, в России он мне всегда нравился. Мой друг Максим Соколов всегда очень хорошие слова про него говорил, что это топ в будущем», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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