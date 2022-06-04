Американский журналист подверг сомнению значимость вклада Шестёркина в победы над «Тампой»

Журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере» высказался об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина во втором матче финала Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и во всей серии.

«Хорошо ли сыграл Игорь Шестёркин? Однозначно да.



Он украл хотя бы один из первых двух матчей или стоял на голове? Нет.



«Рейнджерс» переиграли «Лайтнинг» так уверенно, что ему это и не требовалось.



Скорее всего, «молнии» захотят проверить его ещё, но это не гарантирует результатов», — говорится в сообщении.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 3:2. Шестёркин совершил 29 сейвов, пропустив два гола. В среднем он отражает 92,9% бросков, пропуская 2,64 шайбы за встречу.