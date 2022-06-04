Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Просто умница. Свою работу делает отлично». Терещенко — о Шестёркине

«Просто умница. Свою работу делает отлично». Терещенко — о Шестёркине
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал выступление российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в серии финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Шестёркин ещё в России получал кубковый опыт. Все спортсмены и все профессионалы. Игорь уже длительное время играет в НХЛ и выполняет свою работу отлично. Шестёркин работает над собой — это большой труд. Просто так ничего в спорте не бывает. Каким бы талантливым ты ни был, без труда ничего не выйдет. Здесь большой труд, который Игорь делает. Просто умница», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.

Новость по теме
Американский журналист подверг сомнению значимость вклада Шестёркина в победы над «Тампой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022