«Просто умница. Свою работу делает отлично». Терещенко — о Шестёркине

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал выступление российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в серии финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Шестёркин ещё в России получал кубковый опыт. Все спортсмены и все профессионалы. Игорь уже длительное время играет в НХЛ и выполняет свою работу отлично. Шестёркин работает над собой — это большой труд. Просто так ничего в спорте не бывает. Каким бы талантливым ты ни был, без труда ничего не выйдет. Здесь большой труд, который Игорь делает. Просто умница», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился второй матч финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в этом матче одержали хозяева — 3:2.
- 4 июня 2022
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